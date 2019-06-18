У ЕС нет права определять границы в Средиземном море, заявили в МИД Турции

БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. У ЕС нет полномочий определять границы в Средиземном море, заявил во вторник в Брюсселе замглавы турецкого МИД Фарук Каймакджи.

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявлял, что Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра.

"Говоря об энергетике, я думаю, что нам не стоит брать в пример то, что происходит в Средиземном море. Мы должны сотрудничать, но нельзя посредством морских проектов пытаться зафиксировать границы государств. Границы государств могут быть определены только конкретными странами, о которых идет речь, но не Евросоюзом", - заявил замглавы турецкого МИД, выступая на первой конференции по сотрудничеству между ОЧЭС и ЕС.

По его словам, "у ЕС нет юрисдикции определять границы ни в Черном море, ни в Средиземном море".

"Мы надеемся, что энергетика станет сферой сотрудничества, а не напряженности и конфликтов", - добавил он.

Турция ведет разработку месторождений углеводородов в восточной части Средиземного моря в соответствии с международным правом и продолжит отстаивать права турок-кипритов на распоряжение природными богатствами острова, заявлял ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.