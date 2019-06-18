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РИА Новости

Суд вынес приговор членам ячейки "Хизб ут-Тахрир"* из Симферополя

Вчера, 13:41
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил к длительным срокам пятерых участников симферопольской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Теймуру Абдуллаеву - 17, Узеиру Абдуллаеву - 13, Рустему Исмаилову - 14, Эмилю Джемаденову - 12, Айдеру Салединову - 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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По версии следствия, с 21 марта 2014 года и до 12 октября 2016 года Теймур Абдуллаев создал в Симферополе ячейку "Хизб ут-Тахрир"*, в состав которой вошли его брат, а также другие обвиняемые. Руководя ячейкой, Абдуллаев проводил собрания членов для изучения идеологии их организации, вел пропагандистскую работу среди населения, а также снабжал брошюрами других участников, отметили в суде.
Остальные обвиняемые, как считают правоохранители, помимо участия в собраниях, распространяли брошюры организации среди населения и вербовали сторонников. Исмаилов при этом также предоставлял помещение для собраний и сам изготавливал печатные материалы ячейки.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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