Суд вынес приговор членам ячейки "Хизб ут-Тахрир"* из Симферополя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил к длительным срокам пятерых участников симферопольской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Теймуру Абдуллаеву - 17, Узеиру Абдуллаеву - 13, Рустему Исмаилову - 14, Эмилю Джемаденову - 12, Айдеру Салединову - 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья.

По версии следствия, с 21 марта 2014 года и до 12 октября 2016 года Теймур Абдуллаев создал в Симферополе ячейку "Хизб ут-Тахрир"*, в состав которой вошли его брат, а также другие обвиняемые. Руководя ячейкой, Абдуллаев проводил собрания членов для изучения идеологии их организации, вел пропагандистскую работу среди населения, а также снабжал брошюрами других участников, отметили в суде.

Остальные обвиняемые, как считают правоохранители, помимо участия в собраниях, распространяли брошюры организации среди населения и вербовали сторонников. Исмаилов при этом также предоставлял помещение для собраний и сам изготавливал печатные материалы ячейки.

"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири.