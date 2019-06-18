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РИА Новости

В ОП Крыма призвали Зеленского не воспринимать крымчан как "мешок картошки"

Вчера, 13:38
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© РИА Новости / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать воспринимать крымчан как "мешок картошки", который можно вернуть, а вопрос статуса полуострова вынести за скобки в процессе нормализации российско-украинских отношений.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild, что на первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным коснулся бы темы Донбасса и Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своем комментарии отметил, что президенту Украины обсуждать Донбасс следует с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего.
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"Очень жаль, что Зеленский, осваивая профессию президента Украины, не понимает одной простой истины - без признания существующих реалий и позиции России по поводу Крыма, которая заключается в том, что этот вопрос закрыт навсегда, никакой нормализации отношений не будет. Крым и крымчане – это не мешок картошки, который можно куда-то возвращать или передавать. Этого не будет. Исторический выбор в пользу России сделан окончательно", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, опытный политик старался бы найти компромисс с Россией, а не отрицать с порога любую возможность диалога.
"Реалии таковы, что тему Крыма в отношениях с Россией надо выносить за скобки и решать проблему нормализации отношений, не трогая Крым. Только в таком случае Россия пойдет на диалог и проявит встречное желание искать какой-то компромисс. Пока мы видим в лице Зеленского продолжение политики (экс-президента Украины Петра – ред.) Порошенко, но с некоторым снижением воинствующей риторики", - сказал Форманчук.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
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Александр ФорманчукВладимир ЗеленскийКрымРоссияВ мире
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