В ОП Крыма призвали Зеленского не воспринимать крымчан как "мешок картошки"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать воспринимать крымчан как "мешок картошки", который можно вернуть, а вопрос статуса полуострова вынести за скобки в процессе нормализации российско-украинских отношений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild, что на первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным коснулся бы темы Донбасса и Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своем комментарии отметил, что президенту Украины обсуждать Донбасс следует с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего.

"Очень жаль, что Зеленский, осваивая профессию президента Украины, не понимает одной простой истины - без признания существующих реалий и позиции России по поводу Крыма, которая заключается в том, что этот вопрос закрыт навсегда, никакой нормализации отношений не будет. Крым и крымчане – это не мешок картошки, который можно куда-то возвращать или передавать. Этого не будет. Исторический выбор в пользу России сделан окончательно", - сказал РИА Новости Форманчук.

По его словам, опытный политик старался бы найти компромисс с Россией, а не отрицать с порога любую возможность диалога.

"Реалии таковы, что тему Крыма в отношениях с Россией надо выносить за скобки и решать проблему нормализации отношений, не трогая Крым. Только в таком случае Россия пойдет на диалог и проявит встречное желание искать какой-то компромисс. Пока мы видим в лице Зеленского продолжение политики (экс-президента Украины Петра – ред.) Порошенко, но с некоторым снижением воинствующей риторики", - сказал Форманчук.