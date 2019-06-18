Лебедев рассказал о наборе сдержанных и улыбчивых судей в российские суды

СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Новые кассационные и апелляционные суды в России начнут работу в срок, у Верховного суда одно желание - чтобы в их состав вошли "сдержанные и улыбчивые" судьи, безупречные в своем поведении, заявил журналистам в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Госдума в июле 2018 года приняла законопроект о создании в России отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, не связанных нынешними границами регионов, и об освобождении Верховного суда от рассмотрения апелляций. Таким образом предлагается создать отдельное звено судебной системы — апелляционные суды общей юрисдикции — для рассмотрения жалоб, представлений и протестов. Им будет передана часть функций по рассмотрению дел в апелляционном порядке из региональных судов и апелляционные функции Верховного суда России. Лебедев рассказал о том, как продвигается работа по их созданию.

"Я убежден, что с 1 октября текущего года эти суды начнут работать. Я думаю, мы все решим, и в установленный законом срок начнут работать эти суды. Трудности будут, безусловно. Мы еще выпустим несколько постановлений, которые дадут направление, нашу позицию относительно того, в каком порядке, какие жалобы, с какого времени и какого срока, они будут рассматриваться в суде", - добавил Лебедев.

Он добавил, что успешно идет работа с подготовкой зданий, в которых будут работать новые суды. Так, уже решены все вопросы, связанные со зданием апелляционного суда в Сочи. При этом сложнее решается кадровый вопрос.