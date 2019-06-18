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РИА Новости

Лебедев рассказал о наборе сдержанных и улыбчивых судей в российские суды

Вчера, 13:38
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Архивное фото
СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Новые кассационные и апелляционные суды в России начнут работу в срок, у Верховного суда одно желание - чтобы в их состав вошли "сдержанные и улыбчивые" судьи, безупречные в своем поведении, заявил журналистам в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
Госдума в июле 2018 года приняла законопроект о создании в России отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, не связанных нынешними границами регионов, и об освобождении Верховного суда от рассмотрения апелляций. Таким образом предлагается создать отдельное звено судебной системы — апелляционные суды общей юрисдикции — для рассмотрения жалоб, представлений и протестов. Им будет передана часть функций по рассмотрению дел в апелляционном порядке из региональных судов и апелляционные функции Верховного суда России. Лебедев рассказал о том, как продвигается работа по их созданию.
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"Я убежден, что с 1 октября текущего года эти суды начнут работать. Я думаю, мы все решим, и в установленный законом срок начнут работать эти суды. Трудности будут, безусловно. Мы еще выпустим несколько постановлений, которые дадут направление, нашу позицию относительно того, в каком порядке, какие жалобы, с какого времени и какого срока, они будут рассматриваться в суде", - добавил Лебедев.
Он добавил, что успешно идет работа с подготовкой зданий, в которых будут работать новые суды. Так, уже решены все вопросы, связанные со зданием апелляционного суда в Сочи. При этом сложнее решается кадровый вопрос.
"Проблемы есть, конечно. Идет процедура назначения судей, опять объявлены конкурсы. У Верховного суда одно желание - чтобы судьи были сформированы из высокопрофессиональных юристов, чтобы это были люди, безупречные в своем поведении, сдержанные, улыбчивые. Потому что это люди, которые будут работать в последних инстанциях, в которых надо выяснить все ошибки, если они были допущены, и принять новые решения. Поэтому высшая коллегия судей отклоняет достаточно большое количество кандидатов на эти должности. Но в целом процедура идет позитивно", - пояснил Лебедев.
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Госдума РФШОСВячеслав ЛебедевПроисшествия
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