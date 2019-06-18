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РИА Новости
Тверская область

На площадке Ржевского мемориала завершены свайные работы

Вчера, 13:37
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПроект Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области
Проект Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 18 июн – РИА Новости. На строительной площадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области завершены свайные работы, а также выполнена бетонная подготовка ростверка - верхней части свайного фундамента, распределяющей нагрузку от несущих элементов монумента, сообщил представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, до конца июня планируется заливка монолита, подготовка базы и засыпка кургана, на котором будет установлен памятник Советскому солдату. Бетонные работы вместе с отсыпкой десятиметрового восьмигранного холма, на котором и установят монумент, продлятся до октября. Затем на стройплощадке стартует монтаж каркаса и бронзовых элементов монумента.
Сейчас на объекте производится устройство естественного основания дорожной сети, выполнена планировка под стоянку. Ранее на площадке был снят плодородный слой земли, впоследствии он будет использован для озеленения территории.
Как отмечал губернатор области Игорь Руденя, проект, который для региона знаковый, должен быть завершен к 9 мая 2020 года - 75-й годовщине Великой Победы.
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