На площадке Ржевского мемориала завершены свайные работы

ТВЕРЬ, 18 июн – РИА Новости. На строительной площадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области завершены свайные работы, а также выполнена бетонная подготовка ростверка - верхней части свайного фундамента, распределяющей нагрузку от несущих элементов монумента, сообщил представитель пресс-службы областного правительства.

По его словам, до конца июня планируется заливка монолита, подготовка базы и засыпка кургана, на котором будет установлен памятник Советскому солдату. Бетонные работы вместе с отсыпкой десятиметрового восьмигранного холма, на котором и установят монумент, продлятся до октября. Затем на стройплощадке стартует монтаж каркаса и бронзовых элементов монумента.

Сейчас на объекте производится устройство естественного основания дорожной сети, выполнена планировка под стоянку. Ранее на площадке был снят плодородный слой земли, впоследствии он будет использован для озеленения территории.