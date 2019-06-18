Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T13:34Z
https://ria.ru/20190618/1555665009.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Ситуацию на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде проконтролируют прокуроры

Вчера, 13:34
947
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подмосковные прокуроры взяли на контроль расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам Сергиево-Посадского хлебокомбината, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
"Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по статье 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы работникам АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат", - сообщили в надзорном ведомстве.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Вчера, 12:32
Воробьев поручил разобраться с долгами на подмосковном хлебокомбинате
Там отметили, что ранее в связи с допущенными нарушениями трудового законодательства по постановлениям Сергиево-Посадской городской прокуратуры к административной ответственности были привлечены АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" - по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ и его генеральный директор - по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.
"На виновных лиц наложены административные штрафы", - указали в пресс-службе.
"Руководству организации Сергиево-Посадская городская прокуратура неоднократно вносила представления с требованием устранить имеющиеся нарушения закона. По заявлениям городской прокуратуры мировой судья 234 судебного участка Сергиево-Посадского судебного района вынес судебные приказы о взыскании начисленной, но не выплаченной работникам хлебокомбината заработной платы", - также сообщили в ведомстве.
Отмечается, что судебные приказы направлены в территориальный отдел судебных приставов, надзор за их исполнением городской прокуратурой обеспечивается.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка СК РФ сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам "Сергиево-Посадского хлебокомбината" в Подмосковье, которые, по данным СМИ, объявили голодовку. Следствием установлено, что с января по июнь 2019 года руководство предприятия умышленно не выплачивало заработную плату работникам хлебокомбината, в результате чего общая задолженность невыплаченной заработной платы превысила 14 миллионов рублей.
200000
Обсудить 0
Московская областьСергиев ПосадПроисшествия
Рекомендуем
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
РИА
Новости
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Лента
новостей
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Принц Уильям
Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде
Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет
На автозаправочной станции
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
Пожар в городе Каменске-Уральском
В Свердловской области собака спасла многодетную семью на пожаре
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде
Выпечка хлеба
Директор хлебозавода в Подмосковье прокомментировал ситуацию с зарплатами
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
Автобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
На Кубани при столкновении автобуса и грузовика пострадали 17 человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Власти сообщили о нормализации ситуации в Чемодановке после конфликта
11:57МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
Лента новостейМолния