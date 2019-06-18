Ситуацию на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде проконтролируют прокуроры

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подмосковные прокуроры взяли на контроль расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам Сергиево-Посадского хлебокомбината, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по статье 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы работникам АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что ранее в связи с допущенными нарушениями трудового законодательства по постановлениям Сергиево-Посадской городской прокуратуры к административной ответственности были привлечены АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" - по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ и его генеральный директор - по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

"На виновных лиц наложены административные штрафы", - указали в пресс-службе.

"Руководству организации Сергиево-Посадская городская прокуратура неоднократно вносила представления с требованием устранить имеющиеся нарушения закона. По заявлениям городской прокуратуры мировой судья 234 судебного участка Сергиево-Посадского судебного района вынес судебные приказы о взыскании начисленной, но не выплаченной работникам хлебокомбината заработной платы", - также сообщили в ведомстве.

Отмечается, что судебные приказы направлены в территориальный отдел судебных приставов, надзор за их исполнением городской прокуратурой обеспечивается.