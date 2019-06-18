Молдавский парламент создал комиссию по расследованию попытки путча

КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании во вторник одобрил проект решения о создании комиссии, которая займется расследованием попытки проведения Демократической партией путча в республике, сообщила спикер Зинаида Гречаный.

"Выношу на голосование проект создания комиссии по расследованию с целью выяснения фактических и правовых обстоятельств попытки проведения Демократической партией антиконституционного путча, реализованной через Конституционный суд и Генеральную прокуратуру. Проект одобрен 59 голосами", - сказала Гречаный.

По словам депутата Сергея Литвиненко, представлявшего проект решения, существуют подозрения, что все решения КС были вынесены по приказу Демократической партии. По его предложению было решено, что комиссия будет состоять из 9 человек, члены Демпартии отказались входить в ее состав.

"Эта комиссия нужна для того, чтобы можно было гарантировать, что подобное в стране больше никогда не повторится. Я прошу коллег открыто принять участие в оценке всех событий, которые происходили в последние дни", - добавил депутат от блока ACUM Михай Попшой.

Почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков отметил, что ДПМ не принимала никаких решений и не участвовала в их обсуждении, решения принимал исключительно Конституционный суд и все должны были им подчиниться. А депутат-социалист Влад Батрынча призвал правоохранительные органы помочь депутатам в расследовании.