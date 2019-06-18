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РИА Новости

Молдавский парламент создал комиссию по расследованию попытки путча

Вчера, 13:31
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании во вторник одобрил проект решения о создании комиссии, которая займется расследованием попытки проведения Демократической партией путча в республике, сообщила спикер Зинаида Гречаный.
"Выношу на голосование проект создания комиссии по расследованию с целью выяснения фактических и правовых обстоятельств попытки проведения Демократической партией антиконституционного путча, реализованной через Конституционный суд и Генеральную прокуратуру. Проект одобрен 59 голосами", - сказала Гречаный.
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По словам депутата Сергея Литвиненко, представлявшего проект решения, существуют подозрения, что все решения КС были вынесены по приказу Демократической партии. По его предложению было решено, что комиссия будет состоять из 9 человек, члены Демпартии отказались входить в ее состав.
"Эта комиссия нужна для того, чтобы можно было гарантировать, что подобное в стране больше никогда не повторится. Я прошу коллег открыто принять участие в оценке всех событий, которые происходили в последние дни", - добавил депутат от блока ACUM Михай Попшой.
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Почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков отметил, что ДПМ не принимала никаких решений и не участвовала в их обсуждении, решения принимал исключительно Конституционный суд и все должны были им подчиниться. А депутат-социалист Влад Батрынча призвал правоохранительные органы помочь депутатам в расследовании.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Майи Санду.
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