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РИА Новости

Директор хлебозавода в Подмосковье прокомментировал ситуацию с зарплатами

Вчера, 13:31
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВыпечка хлеба
Выпечка хлеба
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Выпечка хлеба. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Долг по зарплате сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината выплатят, когда предприятие вновь начнет работу, сообщил РИА Новости директор завода Сергей Крыжевский.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка СК РФ сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам "Сергиево-Посадского хлебокомбината" в Подмосковье, которые, по данным СМИ, объявили голодовку. Следствием установлено, что с января по июнь 2019 года руководство предприятия умышленно не выплачивало заработную плату работникам хлебокомбината, в результате чего общая задолженность невыплаченной заработной платы превысила 14 миллионов рублей.
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"До 6 мая (дата прекращения работы завода - ред.) мы смогли наработать стабильность в том плане, что месячную зарплату они (сотрудники - ред.) получали... Мы готовы им месячную зарплату дать, но нам нужно запустить предприятие... Планируем на днях его запустить. Ситуация должна выровняться. Дальнейшие действия - запустить газ, свет и выплатить зарплату... Тяжело эту позицию донеси до людей. Я понимаю их, получается, как предприятие остановилось, оборотных средств никаких нет, и зарплату они полтора месяца не получают вообще", - сказал Крыжевский.
Директор подтвердил, что общая выплата за фактический период составляет около 14 миллионов рублей, но в настоящий момент сотрудники требуют зарплату за месяц. По его словам, ситуация связана с банкротством компании, которой ранее принадлежал хлебокомбинат.
"Наш хлебокомбинат, собственником его является зерновая компания "Настюша", которая находится в банкротстве уже давно. Все имущество предприятия заложено банком, и предприятие раньше до декабря месяца работало на одного контрагента, на ком были все контракты с магазинами, с сетями, который забирал весь объем продукции. К декабрю месяцу накопился долг, порядка 120 миллионов рублей, и сам торговый дом попал в банкротство, и с декабря месяца мы отправились в "свободное плавание", - добавил руководитель предприятия.
Он отметил, что объемы, которые выбирал торговый дом, несопоставимы с тем, что могло реализовывать предприятие сейчас: 30-35 тонн хлеба в сутки против 8-10 тонн. По мнению Крыжевского, такого объема недостаточно, чтобы предприятие работало в плюс.
Крыжевский также заявил, что совместно с минсельхозом региона предприятию удалось договориться с поставщиками энергоресурсов, что позволит в ближайшее время запустить работу и, соответственно, выплатить зарплату работникам.
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