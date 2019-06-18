Александр Петров появился в тизере фильма "Текст" по роману Глуховского

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Сети разметили тизер фильма "Текст" с актерами Александром Петровым и Кристиной Асмус в главных ролях. Картину сняли по одноименному роману Дмитрий Глуховского.

По сюжету, главный герой (Александр Петров), которого осудили по ложному обвинению за торговлю наркотиками, возвращается в Москву из тюрьмы. Обстоятельства складываются так, что ему удается получить доступ к смартфону человека, который стал виновником его несправедливого осуждения. Герой решает мстить за покалеченную жизнь.