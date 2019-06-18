Александр Петров появился в тизере фильма "Текст" по роману Глуховского

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Сети разметили тизер фильма "Текст" с актерами Александром Петровым и Кристиной Асмус в главных ролях. Картину сняли по одноименному роману Дмитрий Глуховского.
По сюжету, главный герой (Александр Петров), которого осудили по ложному обвинению за торговлю наркотиками, возвращается в Москву из тюрьмы. Обстоятельства складываются так, что ему удается получить доступ к смартфону человека, который стал виновником его несправедливого осуждения. Герой решает мстить за покалеченную жизнь.
Картину снял режиссер Клим Шипенко, известный по фильмам "Любит не любит", "Кто я?". Главные роли исполнили Александр Петров ("Полицейский с Рублевки", "Гоголь") и Кристина Асмус ("Интерны", "А зори здесь тихие", "Дублер").
Премьера запланирована на осень 2019 года.