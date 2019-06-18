В Москве открылся XVI конкурс им Чайковского

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Большом зале Московской консерватории состоялась торжественная церемония открытия XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.

"Жюри высочайшего уровня. Мы понимаем, что через десять дней мы узнаем новых звезд. За этим стоит кропотливый труд, потому что десять дней подряд ведущие представители музыкальной профессии всего мира будут кропотливо выслушивать каждого конкурсанта", — сказала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на церемонии открытия конкурса.

На концерте открытия конкурса прозвучали сочинения Петра Ильича Чайковского. Выступили - обладатель Гран-при конкурса за 2011 год, пианист Даниил Трифонов, и обладатель Гран-при за 2015 год, баритон Ариунбаатар Ганбаатар. За дирижерским пультом оркестра Мариинского театра - маэстро Валерий Гергиев.

Международный конкурс имени Чайковского - крупнейшее событием в мире классической музыки. Он проводится с периодичностью раз в четыре года. В разные годы обладателями Гран-при конкурса становились: Ван Клиберн, Владимир Ашкенази, Михаил Плетнев, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Владимир Крайнев, Борис Березовский и другие знаменитые музыканты.

Музыкальное состязание предполагает вручение премий для пианистов, скрипачей, виолончелистов и сольных исполнителей. Впервые в конкурсе участвуют музыканты, которые играют на деревянных и медных духовых инструментах. По итогам может быть объявлен один обладатель гран-при среди всех категорий.

В этом году за первые премии будут соревноваться 25 пианистов, 25 скрипачей, 25 виолончелистов, 30 певцов и 30 певиц, 96 исполнителей на духовых инструментах.