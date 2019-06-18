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РИА Новости

В Анкаре оценили влияние "Турецкого потока" на энергобезопасность Европы

Вчера, 13:29
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Проект газопровода "Турецкий поток" будет способствовать энергобезопасности Европы, заявил во вторник в Брюсселе замглавы МИД Турции Фарук Каймакджи.
Он принял участие в первой конференции по сотрудничеству между ОЧЭС и ЕС.
"Энергетические проекты могут способствовать региональной экономике и открытию новых возможностей. В этом контексте Турция принимает участие в мегапроектах, которые будут способствовать безопасности энергопоставок как Турции, и Европы, такой как "Турецкий поток" с участием РФ", - сказал он, выступая на конференции.
По его словам, Турция "хотела бы видеть больше стран вокруг Черного моря и в Европе, активно участвующих в многосторонних инициативах в сфере энергетики".
Отвечая на вопрос РИА Новости на полях мероприятия о ходе реализации этого проекта, замминистра отметил, что с ним "проблем нет".
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При этом он не стал отвечать на вопрос о том, какие вызовы Анкара видит в Черном море.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
Участники первой конференции по сотрудничеству между ОЧЭС и ЕС, которая во вторник прошла в Брюсселе, высказались за придание этому формату взаимодействия постоянного характера, учитывая возросшее понимание со стороны ЕС стратегического характера Черноморского региона и его влияние на вопросы безопасности.
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