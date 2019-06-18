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РИА Новости

Orlen потребует от российских компаний компенсации после аварии на "Дружбе"

Вчера, 13:28
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ВАРШАВА, 18 июн - РИА Новости. Польский концерн Orlen потребует от российских поставщиков компенсаций как за понесенные убытки в связи с поступление загрязненной нефти, так и за недопоставки по контрактным обязательствам, сообщил журналистам во вторник председатель правления Orlen Даниель Обайтек.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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"Одна вещь - это невыполнение договора и непоставка нефти", - сказал Обайтек, уточнив, что компания выступит с претензиями к поставщикам на основе контрактных обязательств.
Он также подчеркнул, что все еще продолжается оценка возникших в связи с ЧП убытков. "Часть этой нефти была переработана, но нам пришлось ее смешивать, использовать стратегические запасы. Таким образом, мы понесли некоторые расходы", - сказал Обайтек. Когда оценка завершится, "мы обратимся к поставщикам с претензиями, потому что они признали наши права на претензии", отметил глава Orlen.
"Мы будем подавать в этом отношении претензии после окончания всех оценок", - добавил он.
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