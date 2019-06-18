Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T13:28Z
https://ria.ru/20190618/1555664655.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155485/20/1554852091_0:0:2929:1648_1036x0_80_0_0_af1740867d40a07181a6d4e036e7e521.jpg
РИА Новости

В Москве на среду продлили "оранжевый" уровень погодной опасности

Вчера, 13:28
244
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Москву со смотровой площадки "Лужники"
Вид на Москву со смотровой площадки Лужники
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вид на Москву со смотровой площадки "Лужники". Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Синоптики продлили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на среду, 19 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогноза, размещенного на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Днем в Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столичном регионе поднимется до 30 градусов тепла.
Жители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве
14 июня, 09:46
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жаркая погода
110001
Обсудить 0
ГидрометцентрМоскваОбщество
Рекомендуем
Выпускники российских школ после церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Синоптики предупредили о жаре в Москве во время выпускных
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
Выпечка хлеба
Директор хлебозавода в Подмосковье прокомментировал ситуацию с зарплатами
Регистрация брака в ЗАГСе
Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
Лента
новостей
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек на традиционном сборе труппы перед началом нового сезона
В "Современнике" рассказали, что Галина Волчек чувствует себя нормально
Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Телеканалы отвели на прямую линию с Путиным три часа
Кадры перехвата истребителями Су-27 американских бомбардировщиков B-52
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Жители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Бари Алибасов
Представитель Алибасова рассказал о его состоянии
Зенитные ракетные комплексы С-400
В "Алмаз-Антее" рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400
Леонид Пасечник
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу
Жители Магнитогорска попросили Путина заменить пробу Манту в рамках ОМС
В Курганской области подняли по тревоге ракетную бригаду
Эксперты не увидели предпосылок "социального взрыва" в России
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский рассказал, как начнет разговор с Путиным при встрече
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
Лента новостейМолния