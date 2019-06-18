В Москве на среду продлили "оранжевый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Синоптики продлили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на среду, 19 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогноза, размещенного на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столичном регионе поднимется до 30 градусов тепла.