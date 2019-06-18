Кандидат от "Зеленых" выдвинулась на выборы главы Курской области

ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Избирательная комиссия Курской области приняла документы о выдвижении на выборы губернатора от кандидата от партии "Зеленые" Татьяны Черниковой, сообщает во вторник избирком.

Ранее избирательная комиссия Курской области приняла документы от врио главы региона Романа Старовойта, который был выдвинут 13 июня партией "Единая Россия".

В понедельник, 17 июня, состоялась конференция регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые". "Тайным голосованием кандидатом на должность губернатора Курской области выдвинута Татьяна Сергеевна Черникова, директор ООО "Тренд", - сообщает избирком.

В понедельник избирательная комиссия Курской области приняла у кандидата пакет документов в рамках процедуры выдвижения.

"На заседании 18 июня 2019 года избирательная комиссия Курской области приняла решение зарегистрировать уполномоченного представителя партии, а также дала разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для финансирования предвыборной деятельности", - говорится в сообщении. Следующим шагом для подавшего документы кандидата является прохождение муниципального фильтра - сбор подписей местных депутатов в поддержку своего выдвижения.