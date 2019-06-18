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РИА Новости

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию отцу, чью дочь увезли из Финляндии

Вчера, 13:27
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© AFP 2019 / Frederick FlorinЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
© AFP 2019 / Frederick Florin
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Страсбургский суд постановил, что Россия должна выплатить в качестве моральной компенсации 16250 евро россиянину, дочь которого вывезли без его согласия из Финляндии в РФ, говорится в поступившем в РИА новости сообщении Суда.
В нем указывается, что во вторник ЕСПЧ вынес постановление по делу "Ушаков против РФ" по жалобе Владимира Ушакова, отца девочки, которая без его согласия была увезена матерью из Финляндии в Россию. Ушаков пожаловался на нарушение одной из статей Европейской конвенции по права человека, так как российские суды отказали ему в возвращении его дочери в Финляндию.
В обнародованном решении, "суд нашел нарушение статьи 8 Европейской конвенции по правам человека (право на частную и семейную жизнь)". Он постановил, что Россия должна выплатить в качестве справедливой компенсации морального вреда 16250 евро, а также 6800 евро в качестве судебных издержек.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
3 мая, 12:06
Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ
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Европейский суд по правам человекаФинляндияРоссияВ мире
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