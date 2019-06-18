ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию отцу, чью дочь увезли из Финляндии

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Страсбургский суд постановил, что Россия должна выплатить в качестве моральной компенсации 16250 евро россиянину, дочь которого вывезли без его согласия из Финляндии в РФ, говорится в поступившем в РИА новости сообщении Суда.
В нем указывается, что во вторник ЕСПЧ вынес постановление по делу "Ушаков против РФ" по жалобе Владимира Ушакова, отца девочки, которая без его согласия была увезена матерью из Финляндии в Россию. Ушаков пожаловался на нарушение одной из статей Европейской конвенции по права человека, так как российские суды отказали ему в возвращении его дочери в Финляндию.
В обнародованном решении, "суд нашел нарушение статьи 8 Европейской конвенции по правам человека (право на частную и семейную жизнь)". Он постановил, что Россия должна выплатить в качестве справедливой компенсации морального вреда 16250 евро, а также 6800 евро в качестве судебных издержек.