В Курганской области подняли по тревоге ракетную бригаду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Ракетная бригада Центрального военного округа (ЦВО), оснащенная реактивными системами залпового огня "Ураган", поднята по тревоге в Курганской области в ходе внезапной проверки, сообщает ЦВО во вторник.

"Подразделения бригады были приведены в полную боевую готовность и совершили 100-километровый марш в назначенный район. На местности военнослужащие отработали вопросы маскировки огневых точек, а также создания ложных огневых позиций", - говорится в сообщении.

Основная цель проверки боевой готовности - отработка тактической, специальной и огневой подготовки. Расчеты уничтожат командные пункты и тыловые подразделения "противника" в условиях применения высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Во внезапной проверке задействовано более 500 военнослужащих и 150 единиц вооружения и военной техники. Продлятся учения до 19 июня, отмечает округ.