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РИА Новости

В Курганской области подняли по тревоге ракетную бригаду

Вчера, 13:27
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Ракетная бригада Центрального военного округа (ЦВО), оснащенная реактивными системами залпового огня "Ураган", поднята по тревоге в Курганской области в ходе внезапной проверки, сообщает ЦВО во вторник.
"Подразделения бригады были приведены в полную боевую готовность и совершили 100-километровый марш в назначенный район. На местности военнослужащие отработали вопросы маскировки огневых точек, а также создания ложных огневых позиций", - говорится в сообщении.
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Основная цель проверки боевой готовности - отработка тактической, специальной и огневой подготовки. Расчеты уничтожат командные пункты и тыловые подразделения "противника" в условиях применения высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.
Во внезапной проверке задействовано более 500 военнослужащих и 150 единиц вооружения и военной техники. Продлятся учения до 19 июня, отмечает округ.
РСЗО "Ураган" предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от 10 до 35 километров. Их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.
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БезопасностьЦентральный военный округЕкатеринбургКурганская область
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