Профильный комитет СФ рассмотрит закон о приостановке ДРСМД в понедельник

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рассмотрит внесенный президентом РФ закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости во вторник глава комитета Константин Косачев.