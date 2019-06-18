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РИА Новости

Профильный комитет СФ рассмотрит закон о приостановке ДРСМД в понедельник

Вчера, 13:26
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рассмотрит внесенный президентом РФ закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости во вторник глава комитета Константин Косачев.
"Планируем на заседании в понедельник, 24 июня, рассмотреть закон о приостановлении действия ДРСМД", - сказал сенатор.
Косачев отметил, что документ планируется вынести на рассмотрение палаты 26 июня.
По словам сенатора, на заседании комитета в понедельник и Совфеда в среду будет присутствовать замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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