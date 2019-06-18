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РИА Новости

Аэрофлот вновь признали лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Вчера, 13:25
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МОСКВА, 18 июн – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот в очередной раз признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на церемонии Skytrax World Airline Awards 2019. Звание лучшего авиаперевозчика в регионе Восточная Европа Аэрофлот подтвердил в восьмой раз в своей истории и седьмой год подряд.
Церемония награждения лучших авиакомпаний мира состоялась сегодня на 53-м Парижском международном авиасалоне в Ле-Бурже в знаменитом Музее авиации и космонавтики.
Премия World Airline Awards считается главной авиационной наградой мира и имеет неофициальный статус "авиационного Оскара". Она ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Рейтинг определяется по итогам крупнейшего в мире исследования удовлетворенности пассажиров. В этом году в нем приняли участие авиапассажиры из более ста стран. Онлайн-голосование проводилось с сентября 2018 года по май 2019-го на английском, французском, испанском, японском, китайском и русском языках. Исследование охватило более 300 авиакомпаний мира.
"Восьмая по счету победа на Skytrax World Airline Awards — большая честь и свидетельство признания ведущего российского перевозчика на мировом уровне", — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Мы благодарны нашим пассажирам, которые отдали свой голос за Аэрофлот. Их выбор — лучший стимул к дальнейшему совершенствованию премиального сервиса и реализации амбициозных целей нашей Стратегии 2023".
"Аэрофлот остается неизменным фаворитом среди пассажиров", — прокомментировал очередное признание Аэрофлота президент Skytrax Эдвард Плейстед (Edward Plaisted). Победа в ключевой авиационной премии мира – прекрасное подтверждение высокого качества сервиса, предоставляемого перевозчиком. Мы поздравляем коллектив Аэрофлота с таким высоким достижением".
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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