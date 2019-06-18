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РИА Новости
Оренбургская область

Отремонтированную поликлинику при КБ в Оренбурге откроют до конца года

Вчера, 13:23
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ОРЕНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Поликлиника на шестьсот посещений в смену при Оренбургской областной клинической больнице – ведущей областной клинике – приступит к работе после капремонта к концу этого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
По его словам, капитальный ремонт корпуса, где размещена поликлиника, начался в январе. В текущем году из областного бюджета на ремонт были выделены 148 миллионов рублей. Следующим этапом модернизации станет капитальный ремонт стационарной службы.

"Особый этап реновации – строительство операционного корпуса, как основы для дальнейшего развития высокотехнологичной хирургической помощи через создание гибридной (много-профильной) операционной. В 2019 году на проектирование и начало строительства операционного корпуса на 20 операционных блоков выделены 31,6 миллиона рублей", - процитировали в пресс-службе главного врача клиники Александра Редюкова.

По его словам, в этом году для Оренбургской областной клинической больницы будут приобретены два реанимобиля на сумму 10 миллионов рублей, что повысит качество и оперативность транспортировки тяжелых пациентов из отдаленных районов области.
По словам временно исполняющего обязанности главы региона Дениса Паслера, в Оренбуржье уделяется особое внимание проектам по здравоохранению. В регионе планируют максимально обеспечить доступность первичной медпомощи, в том числе благодаря строительству мобильных ФАПов, передвижным диагностическим установкам и санитарной авиации.
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"Сегодня среди наиболее важных вопросов – поддержка и развитие первичного звена. Главная задача – выявление болезней на ранних стадиях, быстрая и качественная помощь человеку. Очень важно обратить внимание на систему профилактики. Диспансеризация не должна быть формальностью. Мы не стремимся выполнить план – мы хотим сохранить жизнь и здоровье людей", - сказал Паслер.
Он отметил, что в этом году из бюджета области будут выделены дополнительные средства на оснащение оборудованием поликлиник в рамках проекта "Бережливая поликлиника". К 2024 году на новую модель должны перейти 108 поликлиник Оренбургской области.
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