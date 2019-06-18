УФСИН проводит проверку после инцидента с Шестуном в СИЗО

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Столичное управление ФСИН начало проверку после инцидента с экс-главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном, который во вторник порезал себе руку в СИЗО во время заседания суда, проходившего по конференцсвязи, сообщает пресс-служба управления.

Ранее о происшествии сообщил представитель 235-го гарнизонного военного суда.

По информации пресс-службы УФСИН, во время судебного заседания, проходившего в следственном изоляторе "Матросская тишина" по видеоконференцсвязи, обвиняемый Шестун в знак протеста против продления ареста нанес себе незначительные порезы предплечья обломком от одноразового бритвенного станка, который в "обязательном порядке выдается в гигиеническом наборе при поступлении в учреждение".

"Обвиняемому незамедлительно оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждается. По данному факту в УФСИН России по Москве проводится проверка", - говорится в сообщении.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.