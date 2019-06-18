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РИА Новости
Ростовская область

В КНР открылся российско-китайский институт

Вчера, 13:17
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Совместная образовательная площадка Донского государственного технического университета и Шаньдунского транспортного университета - Донской институт ШТУ-ДГТУ - торжественно открылся в китайской провинции Шаньдун, сообщает правительство Ростовской области.
В открытии принял участие первый замгубернатора области Игорь Гуськов. Он подчеркнул приоритетное значение данного проекта для ДГТУ и всей Ростовской области, выразил слова поддержки от имени губернатора региона Василия Голубева.
"Реализация образовательных программ вуза будет способствовать выполнению договоренностей Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в рамках трансевразийского проекта "Экономического пояса Шелкового пути", - заявил Гуськов.
Занятия в ШТУ-ДГТУ начнутся в сентябре текущего года. Выпускники получат дипломы о высшем образовании российского и китайского образца. Обучение будет осуществляться по двум направлениям подготовки: "Строительство дорог, мостов, тоннелей" и "Управление на транспорте". Первый набор составит 320 человек.
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"Донской институт выбрал в качестве стартовых специальности по гражданскому строительству и транспортным перевозкам не только потому, что это профильные дисциплины ДГТУ и ШТУ, но и потому, что специалисты, говорящие на русском языке, особенно востребованы в Китае", - заявил директор Донского института ШТУ-ДГТУ Шан Юэ.
Обучение в Донском институте ШТУ-ДГТУ будет строиться по схеме 3+1: три года студенты КНР получают образование у себя на родине, а заключительный курс бакалавриата проходят в России. Основной язык обучения – русский, более 60% дисциплин будут вести преподаватели ДГТУ.
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