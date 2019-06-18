В КНР открылся российско-китайский институт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Совместная образовательная площадка Донского государственного технического университета и Шаньдунского транспортного университета - Донской институт ШТУ-ДГТУ - торжественно открылся в китайской провинции Шаньдун, сообщает правительство Ростовской области.

В открытии принял участие первый замгубернатора области Игорь Гуськов. Он подчеркнул приоритетное значение данного проекта для ДГТУ и всей Ростовской области, выразил слова поддержки от имени губернатора региона Василия Голубева.

"Реализация образовательных программ вуза будет способствовать выполнению договоренностей Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в рамках трансевразийского проекта "Экономического пояса Шелкового пути", - заявил Гуськов.

Занятия в ШТУ-ДГТУ начнутся в сентябре текущего года. Выпускники получат дипломы о высшем образовании российского и китайского образца. Обучение будет осуществляться по двум направлениям подготовки: "Строительство дорог, мостов, тоннелей" и "Управление на транспорте". Первый набор составит 320 человек.

"Донской институт выбрал в качестве стартовых специальности по гражданскому строительству и транспортным перевозкам не только потому, что это профильные дисциплины ДГТУ и ШТУ, но и потому, что специалисты, говорящие на русском языке, особенно востребованы в Китае", - заявил директор Донского института ШТУ-ДГТУ Шан Юэ.