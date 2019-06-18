"Партия Шария" представила первую пятерку кандидатов на выборах в Раду

Жительница Львова во время голосования на одном из избирательных участков города. Архивное фото

Жительница Львова во время голосования на одном из избирательных участков города

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Супруга журналиста и видеоблогера Анатолия Шария Ольга представила первую пятерку членов его партии на выборах в Верховную раду Украины.

Ранее журналист заявил, что зарегистрировал "Партию Шария", с которой пойдет на досрочные выборы в парламент Украины.

"Мы сегодня начинаем представлять не только свою команду с новыми лицами, но и новую партию с новыми принципами. Сегодня первая пятерка, через несколько дней будут остальные кандидаты. И вы о них тоже всё узнаете", - сказала Шарий в видеобращении, опубликованном на канале Youtube в понедельник.

В список "Партии Шария" вошли пять человек, приближенных к украинскому блогеру. Первым номером числится он сам. Под вторым номером идет видеоблогер и шеф-редактор официального портала журналиста, его жена Ольга Шарий.

Третья в списке значится журналист Антонина Белоглазова. Четвертый - Павел Уллах, редактор сайта и личный помощник Шария. Под пятым номером значится продюсер, диджей, владелец лейбла Send Records, создатель радиостанции DJFM Евгений Евтухов.