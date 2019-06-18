"Партия Шария" представила первую пятерку кандидатов на выборах в Раду

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Супруга журналиста и видеоблогера Анатолия Шария Ольга представила первую пятерку членов его партии на выборах в Верховную раду Украины.
Ранее журналист заявил, что зарегистрировал "Партию Шария", с которой пойдет на досрочные выборы в парламент Украины.
"Мы сегодня начинаем представлять не только свою команду с новыми лицами, но и новую партию с новыми принципами. Сегодня первая пятерка, через несколько дней будут остальные кандидаты. И вы о них тоже всё узнаете", - сказала Шарий в видеобращении, опубликованном на канале Youtube в понедельник.
В список "Партии Шария" вошли пять человек, приближенных к украинскому блогеру. Первым номером числится он сам. Под вторым номером идет видеоблогер и шеф-редактор официального портала журналиста, его жена Ольга Шарий.
Третья в списке значится журналист Антонина Белоглазова. Четвертый - Павел Уллах, редактор сайта и личный помощник Шария. Под пятым номером значится продюсер, диджей, владелец лейбла Send Records, создатель радиостанции DJFM Евгений Евтухов.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.