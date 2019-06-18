Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T13:11Z
https://ria.ru/20190618/1555663961.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155289/39/1552893924_0:430:2667:1930_1036x0_80_0_0_801e7ada6e26c9060e457be7840c14f0.jpg
РИА Новости

"Партия Шария" представила первую пятерку кандидатов на выборах в Раду

Вчера, 13:11
2380
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖительница Львова во время голосования на одном из избирательных участков города
Жительница Львова во время голосования на одном из избирательных участков города
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Жительница Львова во время голосования на одном из избирательных участков города. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Супруга журналиста и видеоблогера Анатолия Шария Ольга представила первую пятерку членов его партии на выборах в Верховную раду Украины.
Ранее журналист заявил, что зарегистрировал "Партию Шария", с которой пойдет на досрочные выборы в парламент Украины.
"Мы сегодня начинаем представлять не только свою команду с новыми лицами, но и новую партию с новыми принципами. Сегодня первая пятерка, через несколько дней будут остальные кандидаты. И вы о них тоже всё узнаете", - сказала Шарий в видеобращении, опубликованном на канале Youtube в понедельник.
В список "Партии Шария" вошли пять человек, приближенных к украинскому блогеру. Первым номером числится он сам. Под вторым номером идет видеоблогер и шеф-редактор официального портала журналиста, его жена Ольга Шарий.
Третья в списке значится журналист Антонина Белоглазова. Четвертый - Павел Уллах, редактор сайта и личный помощник Шария. Под пятым номером значится продюсер, диджей, владелец лейбла Send Records, создатель радиостанции DJFM Евгений Евтухов.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
16 июня, 15:49
Медведчук заявил, что его партия будет отстаивать интересы украинцев
2890003
Обсудить 3
Анатолий ШарийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
РИА
Новости
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Лента
новостей
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде
Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет
Принц Уильям
Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде
На автозаправочной станции
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
Многофункциональный истребитель Су-57
В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
Пожар в городе Каменске-Уральском
В Свердловской области собака спасла многодетную семью на пожаре
Верховный суд поддержал отмену клеток в залах судов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
Лента новостейМолния