Кузнецова предложила проводить в школах занятия по поиску пропавших людей

КРАСНОГОРСК, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила проводить во всех общеобразовательных школах уроки для детей и родителей о первоочередных действиях при пропаже людей, а также усилить преподавание ОБЖ.
"Мы с вами знаем о том, какие поиски самые эффективные – когда дети не пропадают. Работа на опережение очень важна, в том числе и проведение в общеобразовательных организациях занятий для детей и родителей о первоочередных действиях при пропаже", - сказала Кузнецова на II Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов.
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Она также призвала обратить внимание на преподавание ОБЖ. "У нас урок ОБЖ в соответствии с приказами Минобразования входит в состав дисциплины "Физическая культура". Я думаю, настало время, когда нужно вывести его в самостоятельный предмет и изучать больше", - добавила Кузнецова.
Второй всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проходит с 18 по 22 июня. Его цель - наладить взаимодействие между добровольческими поисковыми отрядами и госструктурами для эффективного решения проблемы поиска пропавших детей и взрослых. На форум приглашены представители МВД, МЧС, Минздрава, СК, Минпросвещения, Агентства стратегических инициатив и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".