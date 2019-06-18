Кузнецова предложила проводить в школах занятия по поиску пропавших людей

КРАСНОГОРСК, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила проводить во всех общеобразовательных школах уроки для детей и родителей о первоочередных действиях при пропаже людей, а также усилить преподавание ОБЖ.

"Мы с вами знаем о том, какие поиски самые эффективные – когда дети не пропадают. Работа на опережение очень важна, в том числе и проведение в общеобразовательных организациях занятий для детей и родителей о первоочередных действиях при пропаже", - сказала Кузнецова на II Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов.

Она также призвала обратить внимание на преподавание ОБЖ. "У нас урок ОБЖ в соответствии с приказами Минобразования входит в состав дисциплины "Физическая культура". Я думаю, настало время, когда нужно вывести его в самостоятельный предмет и изучать больше", - добавила Кузнецова.