Бывшего топ-менеджера института "Росатома" арестовали по делу о взятке

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Чертановский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора одной из компаний атомной отрасли Владимира Щенникова по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь инстанции Наталья Орешникова.

Ранее Щенников занимал пост финансового директора Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации (входит в госкоропорацию "Росатом").

Сейчас же он работает в компании "Лидер", участвующей в проекте строительства на территории России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора компании "Лидер" Владимира Щенникова", - сказала Орешникова.

Ему вменяется статья "Получение взятки", но фабула уголовного дела не уточняется. Задержанному грозит длительный срок в колонии и штраф, в десятки раз превышающий сумму предполагаемой взятки.

За последнее время это уже второй высокопоставленный сотрудник российской атомной отрасли, заподозренный во взятках. В конце мая задержали гендиректора крупнейшего в России уранодобывающего предприятия "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Забайкалье) Александра Глотова.