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РИА Новости

В Чемодановке и двух соседних селах отменили сухой закон

Вчера, 13:05
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Чемодановке
Сотрудники полиции в Чемодановке
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Сотрудники полиции в Чемодановке. Архивное фото
ПЕНЗА, 18 июн - РИА Новости. Запрет на продажу алкоголя в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки погиб человек и еще несколько пострадали, а также в двух соседних селах отменен, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.
Массовая драка в Чемодановке, по данным полиции, вспыхнула 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один остается в тяжелом состоянии. Правительство области с 15 по 17 июня вводило полный запрет на розничную продажу алкоголя в Чемодановке и соседних селах Кижеватово и Лопатки.
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"В данный момент запрета нет", - сказала собеседница агентства.
Как сообщалось в одном из пабликов в "ВКонтакте", конфликт начался из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. В свою очередь президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор области со своей стороны призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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На следующий день после конфликта в Чемодановке прошел народный сход, на котором губернатор области Иван Белозерцев заверил селян, что виновных в трагедии накажут по закону. По словам Черемушкиной, после конфликта все цыгане добровольно уехали из Чемодановки и соседних Лопаток.
Тем временем ситуация дошла до самого верха - как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, о произошедшем доложили Владимиру Путину. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ, задержаны 28 участников конфликта, один из них – подозреваемый непосредственно в убийстве. Суд в Пензе уже арестовал 15 задержанных, по остальным 13 вопрос о мере пресечения планируется решить до конца дня вторника.
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Массовая драка в Пензенской областиПензаПроисшествия
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