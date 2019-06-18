В Чемодановке и двух соседних селах отменили сухой закон

ПЕНЗА, 18 июн - РИА Новости. Запрет на продажу алкоголя в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки погиб человек и еще несколько пострадали, а также в двух соседних селах отменен, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

Массовая драка в Чемодановке, по данным полиции, вспыхнула 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один остается в тяжелом состоянии. Правительство области с 15 по 17 июня вводило полный запрет на розничную продажу алкоголя в Чемодановке и соседних селах Кижеватово и Лопатки.

"В данный момент запрета нет", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось в одном из пабликов в "ВКонтакте", конфликт начался из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. В свою очередь президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор области со своей стороны призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.

На следующий день после конфликта в Чемодановке прошел народный сход, на котором губернатор области Иван Белозерцев заверил селян, что виновных в трагедии накажут по закону. По словам Черемушкиной, после конфликта все цыгане добровольно уехали из Чемодановки и соседних Лопаток.