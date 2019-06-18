Эксперт оценил рейтинг лучших смартфонов

Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT прокомментировал данные рейтинга лучших смартфонов, составленный Роскачеством и аналитиками Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний).

В рамках исследования эксперты оценили 451 гаджет, проанализировав каждый по 231 параметру. При этом отмечается, что главным критерием стала камера. По результатам экспертизы в тройке лидеров оказались смартфоны Samsung – модели Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy Note 9,

"Весовые коэффициенты, то есть то, что важно для потребителя, не всегда расставлены согласно тому, как люди выбирают устройства", - отметил Муртазин в комментарии RT.

По словам эксперта, проблема подобных списков заключается в том, что потребитель предпочитает смартфоны с узнаваемым брендом, чем устройства с качественными техническими характеристиками.