Совфед рассмотрит закон о приостановке ДРСМД 26 июня

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на заседании 26 июня, сенаторы поддержат его, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Если документы из Госдумы будут готовы, а я думаю, что будут, конечно, то 26 июня рассмотрим на заседании", - сказал сенатор.
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По его словам, члены Совфеда поддержат закон.
"Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД", - отметил Цеков.
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.