Кузнецова предложила принять акт о взаимодействии госорганов и поисковиков

КРАСНОГОРСК, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила на пленарном заседании II Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов о необходимости принять нормативно-правовой акт, регулирующий взаимодействие добровольцев и государственных органов во время поиска пропавших людей.

Кузнецова озвучила, что, по данным 41 субъекта, отмечается снижение числа добровольческих организаций, с которыми взаимодействуют МВД, СК и МЧС, с 80% в 2016 году до 74% в 2018. Однако число совместно проведенных учений с правоохранительными органами выросло на 55%.

"Хотелось бы выразить от имени регионов предложение о принятии нормативно-правового акта, определяющего порядок взаимодействия всех структур. Наверное, мы вышли на этот уровень. Если наши методические рекомендации носят только рекомендательный характер, то мы понимаем, что сейчас появился запрос именно на нормативно-правовое регулирование, чтобы были некоторые взаимные обязательств", - сказала Кузнецова, озвучивая проблемы, с которыми сталкиваются добровольцы при поиске пропавших людей в регионах.

Она также предложила создать в регионах муниципальные штабы по поиску пропавших несовершеннолетних и оснастить их необходимым оборудованием.

"Притяжение к точке поиска я считаю очень важной задачей, можно бесконечно наращивать инструменты федеральной помощи, но если человек пропал в конкретном регионе, там должен быть координатор, который знает, что делать", - подчеркнула Кузнецова.