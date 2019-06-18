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РИА Новости

Пресс-конференция, посвященная Международному фестивалю йоги

Вчера, 12:56
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19 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная V Himalaya Международному фестивалю йоги.
Участники:
- президент Индийского национального культурного центра SITA Сэмми КОТВАНИ;
- организатор фестиваля, ивент-организатор Индийского национального культурного центра SITA Даша КОТВАНИ;
- соорганизатор фестиваля, директор Фонда изучения культурного наследия Индии "Нритья Сабха" Татьяна НАЗАРОВА;
- соорганизатор фестиваля, координатор курса Simply Meditation в России и СНГ Юлия ГОЛУБЕВА;
- соорганизатор фестиваля Анирудх Раджагопалан АЙЕР;
- представители компании Himalaya Вероника МАНДРЕЙЧУК и Виктория ВОЛЖИНА;
- основатель международной организации "Искусство жизни" и международного форума "За этику в бизнесе" Шри Рави ШАНКАРА;
- гуру йоги Свами Харичайтня ПУРИ.

21 июня, в день летнего солнцестояния и Международный день йоги, в московском парке "Зарядье" с 10:00 до 22:00 пройдет Международный фестиваль йоги. Мероприятие открыто для широкого круга людей: от практикующих йогу на продвинутом уровне – до тех, кто никогда не занимался этой системой самосовершенствования. В программе: йога для детей, пожилых, беременных, медитации, упражнения для уравновешивания эмоций и коррекции осанки, аюрведа, практика произнесения мантр. Участники фестиваля смогут научиться целостному подходу к своему здоровью и благополучию, создавая союз между внутренним и внешним миром. Фестиваль организован Индийским национальным культурным центром SITA при поддержке Правительства Москвы и Министерства культуры Российской Федерации. Участие в мастер-классах бесплатное.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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