По данным опроса, россияне предпочли социальные расходы военным

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россияне предпочли социальные расходы военным, при этом более половины респондентов считают, что российская армия справится с военной угрозой, следует из данных опроса, опубликованного на сайте Россияне предпочли социальные расходы военным, при этом более половины респондентов считают, что российская армия справится с военной угрозой, следует из данных опроса, опубликованного на сайте "Левада-центра"

По данным исследования, большинство россиян (82%) предпочли бы, чтобы правительство направляло деньги на повышение уровня благосостояния, а не на усиление военной мощи, 12% россиян хотели бы, чтобы больше бюджетных средств было направлено на усиление военной мощи России, 6% затруднились выбрать между повышением уровня благосостояния и усилением военной мощи.

При этом более половины респондентов (53%) ответили, что российская армия способна защитить страну в случае военной угрозы со стороны других стран, 35% - скорее да, 6% - скорее нет, 2% - определенно нет и 3% затруднились ответить, свидетельствуют данные опроса.

Кроме того, 60% россиян считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии, 24% думают, что служба в армии является долгом, даже если это не отвечает интересам, 12% считают службу в армии бессмысленным и опасным занятием, 4% затруднились ответить, следует из опроса.