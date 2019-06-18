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РИА Новости

По данным опроса, россияне предпочли социальные расходы военным

Вчера, 12:53
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© Fotolia / Pavel IgnatovСоциологический опрос
Социологический опрос
© Fotolia / Pavel Ignatov
Социологический опрос. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россияне предпочли социальные расходы военным, при этом более половины респондентов считают, что российская армия справится с военной угрозой, следует из данных опроса, опубликованного на сайте "Левада-центра".
По данным исследования, большинство россиян (82%) предпочли бы, чтобы правительство направляло деньги на повышение уровня благосостояния, а не на усиление военной мощи, 12% россиян хотели бы, чтобы больше бюджетных средств было направлено на усиление военной мощи России, 6% затруднились выбрать между повышением уровня благосостояния и усилением военной мощи.
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При этом более половины респондентов (53%) ответили, что российская армия способна защитить страну в случае военной угрозы со стороны других стран, 35% - скорее да, 6% - скорее нет, 2% - определенно нет и 3% затруднились ответить, свидетельствуют данные опроса.
Кроме того, 60% россиян считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии, 24% думают, что служба в армии является долгом, даже если это не отвечает интересам, 12% считают службу в армии бессмысленным и опасным занятием, 4% затруднились ответить, следует из опроса.
Опрос проведен 24–29 мая по репрезентативной всероссийской выборке 1 616 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает: 3,4% - для показателей, близких к 50%; 2,9% - для показателей, близких к 25%/75%; 2% - для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.
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Левада-центрРоссияОбщество
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