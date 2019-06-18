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РИА Новости

Аксенов пообещал не допустить повторения химвыбросов на севере Крыма

Вчера, 12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с концентрацией кислоты в кислотонакопителе химзавода "Крымский титан" на севере полуострова находится под контролем, принимаются все меры, чтобы не допустить повторения ситуации прошлого года, когда произошел выброс загрязняющего вещества.
"Уровень концентрации серной кислоты 6,5-7%. Предельно допустимая норма концентрации 12%. В прошлом году была 30% концентрация, в результате чего происходило испарение. Сегодня в кислотонакопитель подают 52 тысячи кубометров воды в сутки, испаряется около 40 тысяч кубометров в сутки. Баланс выдерживается", - сказал журналистам Аксенов.
Завод Крымский титан. Архивное фото
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По его словам, источником химвыброса на севере Крыма в прошлом году была именно повышенная концентрация серной кислоты в кислотнакопителе.
"Наблюдаем, ежедневные замеры происходят. Проговаривали меры с директором предприятия, в том числе, экстренной остановки, чего, конечно бы, не хотелось в случае, если концентрация будет расти, но в любом случае задача одна – не допустить повторения ситуации, которая была в прошлом году. Здоровья граждан дороже и это даже не обсуждается", - сказал Аксенов.
Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа 2018 года, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" был полностью остановлен. Власти в качестве предупредительной меры вывезли детей дошкольного и школьного возраста в оздоровительные учреждения.
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Авария на заводе "Крымский Титан"Крымский титанРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)КрымОбщество
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