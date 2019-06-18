Аксенов пообещал не допустить повторения химвыбросов на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с концентрацией кислоты в кислотонакопителе химзавода "Крымский титан" на севере полуострова находится под контролем, принимаются все меры, чтобы не допустить повторения ситуации прошлого года, когда произошел выброс загрязняющего вещества.

"Уровень концентрации серной кислоты 6,5-7%. Предельно допустимая норма концентрации 12%. В прошлом году была 30% концентрация, в результате чего происходило испарение. Сегодня в кислотонакопитель подают 52 тысячи кубометров воды в сутки, испаряется около 40 тысяч кубометров в сутки. Баланс выдерживается", - сказал журналистам Аксенов.

По его словам, источником химвыброса на севере Крыма в прошлом году была именно повышенная концентрация серной кислоты в кислотнакопителе.

"Наблюдаем, ежедневные замеры происходят. Проговаривали меры с директором предприятия, в том числе, экстренной остановки, чего, конечно бы, не хотелось в случае, если концентрация будет расти, но в любом случае задача одна – не допустить повторения ситуации, которая была в прошлом году. Здоровья граждан дороже и это даже не обсуждается", - сказал Аксенов.