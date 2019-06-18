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РИА Новости

Песков: на возможной встрече Путина и Трампа могут затронуть тему кибератак

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что тема кибератак может быть затронута при возможной встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР обладает данными о планах Запада совершать кибератаки на российскую инфраструктуру.
"Этого нельзя исключать. Но я хочу просто дополнить сказанное руководителем Службы внешней разведки - это не новое явление. Нас - говоря "нас", я имею в виду различные финансовые организации, и средства массовой информации, и государственные ведомства, и объекты критической инфраструктуры, - на протяжении уже нескольких последних лет, мы подвергаемся атакам, которые идут из различных западных стран, включая Соединенные Штаты Америки. Об этом говорили неоднократно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, если состоится встреча президентов США и РФ, будет ли подниматься тема кибератак.
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В СВР рассказали о планах Запада по кибератакам на Россию
"Путин неоднократно предлагал Вашингтону и своему коллеге сотрудничество в области кибербезопасности. Эти предложения до сих пор отвергались нашими американскими визави", - добавил Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос, что подразумевается под "атаками", пресс-секретарь сказал: "Это и попытки внедрения, это попытки инфильтрации вредоносного софта и так далее, попытки взлома, попытки получения контроля над ресурсами".
"Ответ на эти кибератаки - это сохранение кибербезопасности. И в данном случае наши соответствующие компетентные органы работают круглосуточно над тем, чтобы обеспечить нашу кибербезопасность", - заключил Песков.
В понедельник источник в руководстве одного из российских силовых ведомств заявил, что в РФ фиксируют попытки спецслужб США проводить кибератаки в отношении систем управления российской инфраструктуры. По его словам, иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой - речь идёт, прежде всего, о транспорте, банковской сфере и энергетике.
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