Песков: на возможной встрече Путина и Трампа могут затронуть тему кибератак

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что тема кибератак может быть затронута при возможной встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР обладает данными о планах Запада совершать кибератаки на российскую инфраструктуру.

"Этого нельзя исключать. Но я хочу просто дополнить сказанное руководителем Службы внешней разведки - это не новое явление. Нас - говоря "нас", я имею в виду различные финансовые организации, и средства массовой информации, и государственные ведомства, и объекты критической инфраструктуры, - на протяжении уже нескольких последних лет, мы подвергаемся атакам, которые идут из различных западных стран, включая Соединенные Штаты Америки. Об этом говорили неоднократно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, если состоится встреча президентов США и РФ, будет ли подниматься тема кибератак.

"Путин неоднократно предлагал Вашингтону и своему коллеге сотрудничество в области кибербезопасности. Эти предложения до сих пор отвергались нашими американскими визави", - добавил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, что подразумевается под "атаками", пресс-секретарь сказал: "Это и попытки внедрения, это попытки инфильтрации вредоносного софта и так далее, попытки взлома, попытки получения контроля над ресурсами".

"Ответ на эти кибератаки - это сохранение кибербезопасности. И в данном случае наши соответствующие компетентные органы работают круглосуточно над тем, чтобы обеспечить нашу кибербезопасность", - заключил Песков.