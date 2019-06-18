Телескоп "Спектр-М" займется изучением возникновения жизни во Вселенной

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российская астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") займется, кроме своей основной задачи, исследованием возможностей возникновения жизни во Вселенной, сообщил журналистам во вторник старший научный сотрудник астрокосмического центра Физического института РАН (ФИАН), участник проекта "Миллиметрон" Дмитрий Новиков.
"Второе важное направление исследований проекта "Миллиметрон" – это возникновение жизни во Вселенной. Дело в том, что именно в террагерцевом диапазоне, в котором будет наблюдать "Миллиметрон" объекты в небесной сфере, расположено большое количество молекулярных линий для сложных молекул, так называемых пребиотиков, без которых существование жизни, во всяком случае в том виде, в котором мы ее себе представляем, невозможно", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
Новиков добавил, что благодаря "Спектру-М" ученые смогут изучать протопланетные диски, некоторые экзопланеты, атмосферы этих планет и планеты земного типа.
Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту - в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, в связи с секвестром, старт "Миллиметрона" был вынесен за пределы программы. В июне 2018 года вице-президент РАН Юрий Балега сообщил, что реально запуск телескопа "Спектр-М" состоится после 2030 года.