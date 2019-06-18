Телескоп "Спектр-М" займется изучением возникновения жизни во Вселенной

"Второе важное направление исследований проекта "Миллиметрон" – это возникновение жизни во Вселенной. Дело в том, что именно в террагерцевом диапазоне, в котором будет наблюдать "Миллиметрон" объекты в небесной сфере, расположено большое количество молекулярных линий для сложных молекул, так называемых пребиотиков, без которых существование жизни, во всяком случае в том виде, в котором мы ее себе представляем, невозможно", - сказал он на пресс-конференции в Москве.