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РИА Новости

Шестун порезал руку в СИЗО во время заседания суда

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Александр ВильфБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, находясь в СИЗО, в качестве протеста порезал себе руку во время заседания 235-го гарнизонного военного суда, сообщила РИА Новости его представитель Влада Русина.
"Шестун выступал по видеоконференцсвязи из больницы "Матросской тишины"... Шестун сказал, что у него не осталось способов бороться против произвола, кроме как своей жизнью, после этого он достал что-то маленькое и порезал себе руку, потекла кровь. Видно было, что глубокий порез", — заявила Русина.
Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия
4 июня, 16:32
Супруга Шестуна назвала себя женой декабриста
Супруга экс-чиновника Юлия Шестун в разговоре с РИА Новости выразила недоумение, поскольку ее муж находится под усиленной охраной. "Я не знаю, как он это сделал, довели его. Как он это сделал? Охраняют-охраняют, а тут такое", — сказала она.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Шестун, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
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Александр ШестунСледственный комитет РФСерпуховский районПроисшествия
Популярные комментарии
страшно попасть в лапы современного российского "правосудия", всех собак повесят на невиновного, а криминал гуляет на свободе.
18 июня, 14:53
Yelena Wisniewski
421012
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