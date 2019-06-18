Шестун порезал руку в СИЗО во время заседания суда

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, находясь в СИЗО, в качестве протеста порезал себе руку во время заседания 235-го гарнизонного военного суда, сообщила РИА Новости его представитель Влада Русина.

"Шестун выступал по видеоконференцсвязи из больницы "Матросской тишины"... Шестун сказал, что у него не осталось способов бороться против произвола, кроме как своей жизнью, после этого он достал что-то маленькое и порезал себе руку, потекла кровь. Видно было, что глубокий порез", — заявила Русина.

Супруга экс-чиновника Юлия Шестун в разговоре с РИА Новости выразила недоумение, поскольку ее муж находится под усиленной охраной. "Я не знаю, как он это сделал, довели его. Как он это сделал? Охраняют-охраняют, а тут такое", — сказала она.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.