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РИА Новости

Парламент Молдавии одобрил переход Службы госохраны в подчинение президента

Вчера, 12:42
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии на заседании во вторник 61 голосом одобрили поправки в Закон о возвращении службы государственной охраны в подчинении президента, сообщила спикер Зинаида Гречаный. Закон вступит в силу со дня его принятия.
Законопроект о возвращении президенту Молдавии полномочий по управлению Службой государственной охраны был принят в окончательном чтении на прошлой неделе. Однако президент Игорь Додон отправил его на пересмотр с просьбой, чтобы документ вступал в силу со дня его принятия, а не через 30 дней, как было изначально указано в проекте.
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"Поправки, предложенные по инициативе президента, одобрены 61 голосом", - заявила Гречаный.
Согласно документу, служба будет подчиняться президенту Молдавии, который будет иметь право назначать директора учреждения и его заместителя. Структура и предельная численность личного состава СГО будут установлены указом президента. Также глава государства установит специальные звания для руководства и членов СГО.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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