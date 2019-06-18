Группа Black Eyed Peas станет хедлайнером фестиваля "Усадьба Jazz"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Группы "Сплин", Black Eyed Peas, певица Нино Катамадзе, певец Иван Дорн и британский музыкант Джейми Каллум примут участие в музыкальном фестивале "Усадьба Jazz", который в этом году пройдет 22-23 июня в усадьбе Коломенское.

"Площадку мы сменили, фестиваль проходил в Архангельском, но Коломенское - это тоже усадьба, масштабы большие, мы будем занимать весь парк, у нас четыре сцены - "Партер", "Аристократ", Усадьба Jazz Kids, Jazz&World", - рассказала президент и основатель фестиваля Мария Семушкина на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, на самой интеллектуальной площадке фестиваля "Аристократ" для ценителей джаза выступят певица Нино Катамадзе, известный британский музыкант Джейми Каллум, группы Eilenkrig Orchestra, The Cinematic Orchestra и другие.

На главной сцене хедлайнерами станут известная американская группа Black Eyed Peas, российская группа "Сплин", артист Майкл Киванука, американская певица Азилия Бэнкс. Со специальной программой выступит Иван Дорн.

"Группа "Сплин" обратилась к нам с предложением об участии, они также подготовят специальную программу с любимыми песнями в необычном звучании", - рассказала Семушкина.

Детская площадка Усадьба Jazz Kids представит традиционную музыкальную программу для самых маленьких гостей на отдельной сцене. Также дети от 3 до 16 лет смогут отдохнуть от родителей и принять участие в музыкальных, интеллектуальных и развлекательных активностях.

На сцене Jazz&World выступит исполнитель "высокого уровня", имя которого пока не раскрывается, это станет сюрпризом, рассказали организаторы. На фестивале 23 июня также выступит актриса Чулпан Хаматова со специальной поэтической программой.

Семушкина отметила, что задача организаторов на ближайшие пять лет - выйти на мировой уровень, чтобы гости приезжали со всего мира.