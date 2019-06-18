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РИА Новости
Культура

В Америке объявили победителей премии MTV Movie Awards & TV Awards

Вчера, 13:12
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloДаниэл Леви с наградой на премии 2019 MTV Movie and TV Awards
Даниэл Леви с наградой на премии 2019 MTV Movie and TV Awards
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Награды ежегодной премии MTV Movie & TV Awards за достижения в области кино и телевидения вручили в Санта-Монике, сообщает THR.
В этом году лидером стал фильм "Мстители: финал", который получили сразу три золотые статуэтки "попкорна" за лучший фильм, лучшего героя (Роберт Дауни-младший) и лучшего злодея (Джош Бролин) .
Фэнтези-шоу "Игра престолов" победило в номинации "Лучший сериал", и в этом никто не сомневался.
За актерское мастерство награду получила актриса Элизабет Мосс за главную роль в сериале "Рассказ служанки", а Леди Гага забрала домой награду в номинации "Лучшее выступление" за фильм "Звезда родилась".
Лауреатом в новой номинации "Поколение" стал актер Дуэйн "Скала" Джонсон. Актриса Джада Пинкетт Смит победила в номинации "Первопроходец".
Кадр из фильма Мстители. Финал
6 мая, 00:51
"Мстители. Финал" собрали два миллиарда долларов в рекордные сроки
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КультураMTV Movie AwardsMarvel ComicsИгра престолов (сериал)Дауни Роберт-младший
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