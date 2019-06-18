В Америке объявили победителей премии MTV Movie Awards & TV Awards

Даниэл Леви с наградой на премии 2019 MTV Movie and TV Awards

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Даниэл Леви с наградой на премии 2019 MTV Movie and TV Awards

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Награды ежегодной премии MTV Movie & TV Awards за достижения в области кино и телевидения вручили в Санта-Монике, Награды ежегодной премии MTV Movie & TV Awards за достижения в области кино и телевидения вручили в Санта-Монике, сообщает THR.

В этом году лидером стал фильм "Мстители: финал", который получили сразу три золотые статуэтки "попкорна" за лучший фильм, лучшего героя (Роберт Дауни-младший) и лучшего злодея (Джош Бролин) .

Фэнтези-шоу "Игра престолов" победило в номинации "Лучший сериал", и в этом никто не сомневался.

За актерское мастерство награду получила актриса Элизабет Мосс за главную роль в сериале "Рассказ служанки", а Леди Гага забрала домой награду в номинации "Лучшее выступление" за фильм "Звезда родилась".