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РИА Новости

Рябков: Россия "держит порох сухим" на случай дестабилизации со стороны США

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия "держит порох сухим" на случай дальнейшей дестабилизации и обострения обстановки со стороны США и не будет размещать ракеты где бы то ни было, пока этого не сделает американская сторона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Второго февраля президент России заявил, что, руководствуясь ответственным подходом к обеспечению международного мира и безопасности, мы запускаем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию систем средней дальности, чтобы при необходимости парировать потенциал США, который находится в продвинутой стадии в плане создания, но при этом мы будем воздерживаться от шагов по развертыванию таких наших средств где бы то ни было до тех пор, пока это не сделают США", - заявил Рябков, выступая на заседании в Госдуме.
"Я думаю, это высшее проявление доброй воли и ответственности с нашей стороны. Но порох мы держим сухим и мы будем в готовности, если США пойдут на дальнейшую дестабилизацию и на дальнейшее обострение обстановки", - подчеркнул он.
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