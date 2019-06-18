Рябков: Россия "держит порох сухим" на случай дестабилизации со стороны США

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия "держит порох сухим" на случай дальнейшей дестабилизации и обострения обстановки со стороны США и не будет размещать ракеты где бы то ни было, пока этого не сделает американская сторона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Второго февраля президент России заявил, что, руководствуясь ответственным подходом к обеспечению международного мира и безопасности, мы запускаем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию систем средней дальности, чтобы при необходимости парировать потенциал США, который находится в продвинутой стадии в плане создания, но при этом мы будем воздерживаться от шагов по развертыванию таких наших средств где бы то ни было до тех пор, пока это не сделают США", - заявил Рябков, выступая на заседании в Госдуме.