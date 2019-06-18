В ДНР назвали заявление Зеленского о готовности к перемирию лицемерным

Ранее Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.

"Касательно слов президента Украины о якобы согласии соблюдать режим прекращения огня, то они выглядят особенно лицемерно на фоне все возрастающей интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков", - говорится в распространенном пресс-службой МИД ДНР заявлении Никоноровой.

"Это красноречивое подтверждение того, что новые украинские власти "стремятся к миру" только в виде голословных заявлений в медиа пространстве, а на деле же продолжают тот военный сценарий, который был начат (экс-президентом Украины Петром) Порошенко", - добавила Никонорова.

Она призвала киевские власти отказаться от провокаций на линии соприкосновения, тщательно ознакомиться с текстом комплекса мер по урегулированию в Донбассе и приступить к реализации своих обязательств в рамках минских соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.