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РИА Новости

В ДНР назвали заявление Зеленского о готовности к перемирию лицемерным

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности прекратить огонь в Донбассе выглядят лицемерно на фоне продолжающихся обстрелов, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Вчера, 08:00
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"Касательно слов президента Украины о якобы согласии соблюдать режим прекращения огня, то они выглядят особенно лицемерно на фоне все возрастающей интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков", - говорится в распространенном пресс-службой МИД ДНР заявлении Никоноровой.
Полпред республики отметила, что украинские силовики продолжают применять тяжелое вооружение.
"Это красноречивое подтверждение того, что новые украинские власти "стремятся к миру" только в виде голословных заявлений в медиа пространстве, а на деле же продолжают тот военный сценарий, который был начат (экс-президентом Украины Петром) Порошенко", - добавила Никонорова.
Она призвала киевские власти отказаться от провокаций на линии соприкосновения, тщательно ознакомиться с текстом комплекса мер по урегулированию в Донбассе и приступить к реализации своих обязательств в рамках минских соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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