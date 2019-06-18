Синоптики предупредили о жаре в Москве во время выпускных

"До 22 июня сохранится жаркая погода без осадков. Во время проведения выпускных 20, 21 июня температура днем в Москве будет 27-30 градусов, может даже до 31 градуса повыситься. Ночи будут очень теплыми - 18-20 градусов в среднем в столице, в районе Балчуга может быть 22 градуса", - сказал Варакин.