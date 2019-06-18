Синоптики предупредили о жаре в Москве во время выпускных

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Температура воздуха днем 20, 21 июня во время проведения выпускных может достичь отметки в 31 градус, температура ночью будет на уровне 18-20 градусов, осадков не ожидается, сказал РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"До 22 июня сохранится жаркая погода без осадков. Во время проведения выпускных 20, 21 июня температура днем в Москве будет 27-30 градусов, может даже до 31 градуса повыситься. Ночи будут очень теплыми - 18-20 градусов в среднем в столице, в районе Балчуга может быть 22 градуса", - сказал Варакин.
Эксперт также отметил, что средняя температура июня в Москве примерно на три градуса выше обычной и больше соответствует июльской. Кроме того, за 18 дней месяца в столице и области выпало только 15-20% месячной нормы осадков, и в оставшиеся дни месяца количество осадков вряд ли достигнет средних значений предыдущих лет.
"В столице сухое лето, все осадки в Сибири", - сказал Варакин.
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