В Кремле исходят из заявления Роухани о приверженности Ирана ядерной сделке

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле исходят из заявления президента Ирана Хасана Роухани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке и считают, что Тегеран сохранит приверженность своим обязательствам в рамках ядерной сделки, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему исходим из того, и собственно об этом в том числе шла речь на совсем недавней встрече, которая была два дня тому назад в Бишкеке, Путина и Роухани, о том, что Иран останется в рамках ядерной сделки и сохранит приверженность своим обязательствам", - сказал Песков, комментируя вопрос о частичной приостановке Ираном выполнения условий ядерной сделки.

Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.

В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.