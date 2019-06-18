Рябков назвал условие возвращения России к ДРСМД

"Мы могли бы вернуться к выполнению договора, если соответствующую готовность проявят США. Мы, однако, уверены, что этого не произойдет, и 2 августа, с истечением шестимесячного срока, предписанного договором после американского уведомления о запуске процедур выхода из него, договор прекратит существование", - сказал Рябков в Госдуме.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.