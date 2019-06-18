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РИА Новости

Рябков назвал условие возвращения России к ДРСМД

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы могли бы вернуться к выполнению договора, если соответствующую готовность проявят США. Мы, однако, уверены, что этого не произойдет, и 2 августа, с истечением шестимесячного срока, предписанного договором после американского уведомления о запуске процедур выхода из него, договор прекратит существование", - сказал Рябков в Госдуме.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
17 июня, 17:16
ДРСМД сейчас выглядит "скорее мертвым, чем живым", считает Чижов
2200014
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МИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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