Россия и страны АСЕАН подготовят меморандум по кибербезопасности

УФА, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН готовят меморандум по кибербезопасности, заявил пресс-секретарь Совбеза Евгений Аношин.

Он сообщил, что на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился с высокими представителями стран АСЕАН, курирующими вопросы безопасности.

"На встрече Николай Патрушев заявил, что со странами АСЕАН у РФ создана многоуровневая, разветвленная система взаимодействия по различным направлениям. Была отмечена важность проблемы информационной безопасности: в настоящее время РФ и страны АСЕАН готовят меморандум по кибербезопасности", - сказал Аношин журналистам.

Он отметил, что стороны обсудили борьбу с терроризмом, подготовку кадров и детали будущего меморандума о взаимопонимании при сотрудничестве в сфере борьбы с ЧС. "Российская сторона предложить проводить подобные встречи ежегодно", - добавил Аношин.