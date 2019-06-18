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РИА Новости

Россия и страны АСЕАН подготовят меморандум по кибербезопасности

Вчера, 12:28
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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УФА, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН готовят меморандум по кибербезопасности, заявил пресс-секретарь Совбеза Евгений Аношин.
Он сообщил, что на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился с высокими представителями стран АСЕАН, курирующими вопросы безопасности.
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"На встрече Николай Патрушев заявил, что со странами АСЕАН у РФ создана многоуровневая, разветвленная система взаимодействия по различным направлениям. Была отмечена важность проблемы информационной безопасности: в настоящее время РФ и страны АСЕАН готовят меморандум по кибербезопасности", - сказал Аношин журналистам.
Он отметил, что стороны обсудили борьбу с терроризмом, подготовку кадров и детали будущего меморандума о взаимопонимании при сотрудничестве в сфере борьбы с ЧС. "Российская сторона предложить проводить подобные встречи ежегодно", - добавил Аношин.
АСЕАН - региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Россия с 1990-х годов развивает диалоговое сотрудничество с АСЕАН, участвуя в саммитах организации.
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