В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Кремле ответили на заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности.

Накануне Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".

Он также привел статистику, отметив снижение уровня жизни россиян: "Сейчас около 12,5 миллиона человек находится за чертой бедности, 70 процентов наших граждан бедных проживает в семьях, в основном это дети".

В Кремле призвали отказаться от преувеличений при оценке ситуации.

"Формулировки насчет каких-то (социальных. — Прим. ред.) взрывов и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. То есть в плане наличия проблемы, безусловно, да — об этом хорошо известно, это никто не скрывает, но и гипертрофированно ее оценивать мы тоже считаем неверным", — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.