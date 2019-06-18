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РИА Новости

В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране

Вчера, 12:26
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Кремле ответили на заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности.
Накануне Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Он также привел статистику, отметив снижение уровня жизни россиян: "Сейчас около 12,5 миллиона человек находится за чертой бедности, 70 процентов наших граждан бедных проживает в семьях, в основном это дети".
В Кремле призвали отказаться от преувеличений при оценке ситуации.

"Формулировки насчет каких-то (социальных. — Прим. ред.) взрывов и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. То есть в плане наличия проблемы, безусловно, да — об этом хорошо известно, это никто не скрывает, но и гипертрофированно ее оценивать мы тоже считаем неверным", — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что президент считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного уровня первоочередной и концентрируется в том числе на тех нацпроектах, которые помогут ее решить.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
17 июня, 23:57
Кудрин призвал увеличить расходы на образование
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Обсудить 199
Алексей КудринДмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Что простым гражданам за прок от такого уровня ВВП и постоянно растущей зп у некоторых, итак совсем не бедных слоев нашего общества??? Да ничего! Все что у нас делается и законы, которые принимаются, работают вовсе не на благосостояние основной части населения России.
18 июня, 13:05
Дик Котов
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Проблема есть,этого никто не скрывает.Нищие есть в любой стране,в США их в 5 раз больше,их тоже жалко.Кудрин замолви за них слово
18 июня, 12:57
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