Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле

"Очевидно, что эффект от национальных проектов должен быть в этом году, так же однозначно, что он не может быть абсолютно по всем параметрам, по каким-то параметрам эффект наступает в более отдаленной перспективе, то есть, это 2020-2021 год, или 2022 год, об этом говорят все расчеты, в том числе, которые публикуются Минэкономразвития," - сказал он.