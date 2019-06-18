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РИА Новости

Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле

Вчера, 12:26
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что эффект от национальных проектов должен быть в этом году, так же однозначно, что он не может быть абсолютно по всем параметрам, по каким-то параметрам эффект наступает в более отдаленной перспективе, то есть, это 2020-2021 год, или 2022 год, об этом говорят все расчеты, в том числе, которые публикуются Минэкономразвития," - сказал он.
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Бюджет национальных проектов РФ до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них 13,158 триллиона будет выделено из федерального бюджета, 7,515 триллиона рублей - из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей, еще 147,8 миллиарда рублей будет предоставлено из государственных внебюджетных фондов.
Наибольшее финансирование предусмотрено на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 6,348 триллиона рублей. Следующий по объему финансирования - проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на который предполагается направить 4,779 триллиона рублей.
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