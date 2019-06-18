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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Известный тайваньский постановщик завершает карьеру спектаклем в России

Вчера, 12:26
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© Sputnik / Кристина СавицкаяПостановка хореографа и постановщика Линь Хуайминя
Постановка хореографа и постановщика Линь Хуайминя
© Sputnik / Кристина Савицкая
МОСКВА, 18 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Один из самых известных хореографов и постановщиков Азии Линь Хуайминь покажет прощальный спектакль в Москве на Чеховском театральном фестивале.
Постановка "Формоза" - своеобразный итог его карьеры. О том, чем собирается удивить уже успевший полюбиться российской публике тайваньский режиссер рассказал накануне премьеры.
Линь Хуайминь: "Наша труппа несколько раз приезжала в Россию. Это уже восьмой приезд. За это время российский зритель стал для нас родным. Мы любим здешнюю аудиторию и мне даже немного неудобно перед ней, так как в этот раз мы приехали с прощальным спектаклем", сказал он.
Для своей постановки автор взял около 300 поэтических произведений, иероглифический текст которых зритель наблюдает на специальном экране позади сцены. За счёт визуальных эффектов некоторые иероглифы видны четко, некоторые - размыто. По словам Линь Хуайминя, это своеобразный образ человеческой истории, череды событий во времени. Некоторые исторические факты люди помнят отчётливо, а некоторые нет.
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"Иероглифы на экране – это цитаты из стихотворений тайваньских поэтов. Некоторые имеют отношение к истории, некоторые к культуре и философии. Если присмотреться повнимательнее, одни иероглифы стоят отдельно, другие группируются вместе, какие-то видны четко, а какие-то размыто. Иероглиф - это знак, которым мы отмечаем событие во времени ", - отметил режиссер.
Гастроли в России - прощальные. Режиссёр уходит на заслуженный отдых. Рассуждая о том, чем он будет заниматься на пенсии Линь Хуайминь сказал: "Сначала я бы хотел просто отдохнуть. В 26 лет я основал и бессменно занимал должность руководителя коллектива "Клауд Гейт". На моих плечах лежит большая ответственность: за коллектив, за программу, за гастроли. Но конечно мне хотелось бы отдохнуть и немножечко снять с себя этот груз".
По словам режиссера, после показа спектакля в Москве он с гастролями поедет в Санкт-Петербург.

"Есть одно дело, которому я бы хотел посвятить время. Я бы хотел наслаждаться результатами своего труда. Со мной сотрудничает большое количество профессионалов в разных творческих областях и сейчас появляется возможность наблюдать, как они продолжают мое дело. Я хотел бы созерцать этот удивительный процесс. А ещё я бы хотел попутешествовать! Как бы это удивительно не звучало! После показа в Москве мы с гастролями поедем в Санкт-Петербург. Я уже купил книгу "Анна Каренина" в дорогу", - заявил Линь Хуайминь.

"Клауд Гейт" - название старейшего из известных танцев в Китае. В 1973 году хореограф использовал его для первого коллектива современного танца в китайском сообществе. За 50 лет работы танец стал основным средством его коммуникации со зрителями. Он как альтернативный язык, связывает Линь Хуайминя и его аудиторию по всему миру.
© Sputnik / Кристина СавицкаяПостановка хореографа и постановщика Линь Хуайминя
Постановка хореографа и постановщика Линь Хуайминя
© Sputnik / Кристина Савицкая
Постановка хореографа и постановщика Линь Хуайминя
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Россия-Китай: ГлавноеМосква
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