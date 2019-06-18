На Дальнем Востоке с 2017 года предотвратили три теракта

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. С 2017 года на Дальнем Востоке предотвратили три теракта и разоблачили четыре ячейки международных террористов, сообщает пресс-служба НАК со ссылкой на директора ФСБ России, председателя НАК Александра Бортникова.

"С 2017 года на Дальнем Востоке совершено три и предотвращено девять преступлений террористической направленности, в том числе не допущено три теракта. Пресечена деятельность четырех законспирированных ячеек, сформированных под воздействием идеологии международных террористических организаций", - цитирует пресс-служба Бортникова.

Под руководством Бортникова во вторник состоялось заседание НАК, на котором рассматривались вопросы организации и состояния деятельности по профилактике угроз терроризма на Дальнем Востоке, а также меры по ее совершенствованию.

Участники заседания также обсудили состояние профилактической работы в округе, меры обеспечения антитеррористической защищенности различных объектов, эффективность работы местной власти в этом направлении.

"Характер выявляемых на территории Дальнего Востока угроз требует от председателей АТК усиления работы по координации деятельности субъектов противодействия терроризму, направленной на совершенствование антитеррористической защищённости объектов", - приводит пресс-служба слова Бортникова.