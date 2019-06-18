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РИА Новости

Жители Магнитогорска попросили Путина заменить пробу Манту в рамках ОМС

Вчера, 12:22
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Группа родителей из Магнитогорска записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину в преддверии "прямой линии" с просьбой заменить в рамках ОМС пробу Манту на альтернативные современные виды тестов для выявления туберкулезной инфекции - квантифероновый тест и Т-спот.
Проба Манту проводится в рамках ОМС для выявления иммунного ответа на введение туберкулина перед прививкой БЦЖ.
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"Просим дать поручение Минздраву заменить вредные тесты на туберкулез на безопасный квантифероновый тест и Т-спот в рамках ОМС", – говорится в обращении, опубликованном на страницах активистов в социальных сетях.
Родители в обращении также отметили, что выступают против принудительной вакцинации, без которой, по их словам, детей перестают пускать в детские сады и школы, а родителей вызывают в органы по делам несовершеннолетних.
В начале учебного года двум сестрам – ученицам гимназии №3 Орджоникидзевского района Перми запретили посещать уроки из-за отсутствия врачебного заключения, подтверждающего отсутствие туберкулеза. Родители девочек отказались сделать им пробу Манту, и в качестве альтернативного способа диагностики предпочли более прогрессивный тест Т-спот. Однако после выполнения анализа семья не получила необходимого заключения у врача-фтизиатра. В сложившейся ситуации девочки были переведены на домашнее обучение, а руководство гимназии уведомило о позиции родителей комиссию по делам несовершеннолетних.
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В России разработали новую тест-систему для определения туберкулеза
В марте 2017 года в Минздраве РФ сообщали, что Всероссийским обществом фтизиатров были приняты рекомендации по проведению тестирования на туберкулез. Специалисты утвердили несколько возможных вариантов тестирования, включая не только пробу Манту, но и тестирование с использованием диаскинтеста и Т-теста (T-spot). Результаты каждого из этих тестов будут признаваться достаточными для приема ребенка в дошкольное учреждение.
В феврале 2018 года уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявляла, что производство первого российского аналога теста Т-спот – альтернативной методики туберкулинодиагностики у детей – должно начаться в 2019 году. По данным детского омбудсмена, "после того, как фтизиатры признали возможность и надёжность новых видов диагностики", выяснилось, что тест Т-спот производится только за рубежом и из-за своей высокой стоимости доступен немногим.
Минздрав России уверен, что вакцинопрофилактика - это эпидемиологическая и биологическая безопасность страны и мира в целом, сказала ранее первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева. Она отметила, что вакцинация - один из важнейших компонентов, ведущих к снижению детской смертности, повышению продолжительности жизни и улучшению ее качества.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымАнна КузнецоваВладимир ПутинСвердловская областьТатьяна ЯковлеваОбщество
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