Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T12:20Z
https://ria.ru/20190618/1555661256.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152224/29/1522242916_0:0:2897:1630_1036x0_80_0_0_ce9e18303bf09b54fb72a6b4069954d8.jpg
РИА Новости

Путин сможет связаться с министрами в ходе "Прямой линии", заявил Песков

Вчера, 12:20
493
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сможет при необходимости выходить на связь с главами регионов, министрами и членами правительства во время прямой линии, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Это будет уже в устоявшемся формате мероприятие. У президента будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами, членами правительства - такая связь предусмотрена", - сказал он. Песков добавил, что в целом это будет классический формат, с акцентом на содержание, на то, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:17
Путин вторник и среду планирует посвятить подготовке к "Прямой линии"
В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой РИА Новости рассказали, что она будет готова дать пояснения Путину при необходимости в режиме видеосвязи. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр просвещения Ольга Васильева также будут готовы к возможной видеосвязи, рассказали РИА Новости в пресс-службах ведомств. В пресс-службе правительства РИА Новости сообщили, что все члены кабмина будут на своих рабочих местах во время прямой линии. На своих рабочих местах за ходом общения президента с россиянами будут следить и губернаторы.
Главы Мордовии Владимир Волков и Марий Эл Александр Евстифеев, как сообщили РИА Новости в пресс-службах администраций регионов, будут смотреть прямую линию, они готовы ответить на вопросы, касающиеся ситуации в регионе. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил РИА Новости, что в случае необходимости также готов ответить на вопросы по видеосвязи.
Пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова сообщила агентству, что руководитель региона Айсен Николаев также будет готов выйти на связь во время прямой линии с президентом, и не один. "Все министры регионального правительства, главы районов республики также будут готовы", - сказала Ефимова. В Приамурье придерживаются такого же сценария. Губернатор региона Василий Орлов будет смотреть прямую линиюи готов ответить на вопросы, которые могут возникнуть к нему как к главе области, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Орлова Эльвира Оверченко.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 09:56
К прямой линии с Путиным поступило свыше 800 тысяч обращений
Губернатор Ростовской области даже перестроил свое расписание, чтобы в этот день быть на рабочем месте. "Первоначально на это время у Василия Юрьевича (Голубева) были запланированы мероприятия, но когда стало известно о прямой линии, он их отодвинул, чтобы иметь возможность лично ее посмотреть", - сказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова. Она добавила, что губернатор готов оперативно реагировать на возможные вопросы.
Главы Кузбасса, Хакасии и Карелии Сергей Цивилев, Валентин Коновалов и Артур Парфенчиков, губернаторы Пермского края и Орловской, Пензенской и Архангельской областей Максим Решетников, Андрей Клычков, Иван Белозерцев, Игорь Орлов будут смотреть прямой эфир и при необходимости ответят на вопросы, сообщили в пресс-службах. Это же будут готовы сделать глава Красноярского края Александр Усс и руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров.
В администрации Волгоградской области, на губернатора которой Андрея Бочарова, как сообщило следствие, готовилось покушение, подтвердили готовность выйти на связь во время прямой линии с президентом. Временно исполняющие обязанности губернаторов Астраханской, Курской, Мурманской, Челябинской областей Игорь Бабушкин, Роман Старовойт, Андрей Чибис и Алексей Текслер, а также врио главы Забайкальского края Александр Осипов также будут смотреть прямую линию, чтобы ответить на вопросы, если они возникнут.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
17 июня, 13:10
Путин находится в финальной стадии подготовки к прямой линии, заявил Песков
Губернатор Кировской области среди тех, кто не сможет выйти на связь в онлайн-режиме. "Губернатор Кировской области Игорь Васильев будет смотреть прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможно, в этот день он будет находиться в служебной командировке, поэтому принять участие в прямом включении не сможет. В этом случае на вопросы ответит председатель правительства, либо первый зампред", - рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.
А глава Чечни Рамзан Кадыров не пропустит прямую линию и будет внимательно следить за ее ходом. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Альви Каримов, главы министерств, ведомств, районов Чечни будут находиться на рабочих местах на связи с главой республики.
На значимость этого мероприятия указали и в Адыгее. В пресс-службе правительства республики РИА Новости рассказали, что ее глава Мурат Кумпилов, а также премьер-министр Александр Наролин вместе с вице-премьерами и отраслевыми министрами будут готовы выйти на связь с Владимиром Путиным и оперативно реагировать на все поручения президента.
470044
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин вторник и среду планирует посвятить подготовке к "Прямой линии"
РИА
Новости
В Кремле рассказали о кибератаках из-за рубежа перед "Прямой линией-2018"
Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Политологи назвали возможные темы "Прямой линии" с Путиным
Москва
В Кремле призвали к сдержанности на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
К прямой линии с Путиным поступило свыше 800 тысяч обращений
В здании Государственной Думы РФ
Госдума изменит регламент работы в связи с прямой линией с Путиным
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
В Кремле отметили сходство позиций Порошенко и Зеленского
Здание Государственной Думы РФ
Депутаты хотят изменить режим работы Думы на время прямой линии с Путиным
Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Телеканалы отвели на прямую линию с Путиным три часа
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
В Кремле не видели видеообращение редакции издания "Черновик" к Путину
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел совещание по подготовке прямой линии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
Лента новостейМолния