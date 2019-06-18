Путин сможет связаться с министрами в ходе "Прямой линии", заявил Песков

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сможет при необходимости выходить на связь с главами регионов, министрами и членами правительства во время прямой линии, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это будет уже в устоявшемся формате мероприятие. У президента будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами, членами правительства - такая связь предусмотрена", - сказал он. Песков добавил, что в целом это будет классический формат, с акцентом на содержание, на то, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой РИА Новости рассказали, что она будет готова дать пояснения Путину при необходимости в режиме видеосвязи. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр просвещения Ольга Васильева также будут готовы к возможной видеосвязи, рассказали РИА Новости в пресс-службах ведомств. В пресс-службе правительства РИА Новости сообщили, что все члены кабмина будут на своих рабочих местах во время прямой линии. На своих рабочих местах за ходом общения президента с россиянами будут следить и губернаторы.

Главы Мордовии Владимир Волков и Марий Эл Александр Евстифеев, как сообщили РИА Новости в пресс-службах администраций регионов, будут смотреть прямую линию, они готовы ответить на вопросы, касающиеся ситуации в регионе. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил РИА Новости, что в случае необходимости также готов ответить на вопросы по видеосвязи.

Пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова сообщила агентству, что руководитель региона Айсен Николаев также будет готов выйти на связь во время прямой линии с президентом, и не один. "Все министры регионального правительства, главы районов республики также будут готовы", - сказала Ефимова. В Приамурье придерживаются такого же сценария. Губернатор региона Василий Орлов будет смотреть прямую линиюи готов ответить на вопросы, которые могут возникнуть к нему как к главе области, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Орлова Эльвира Оверченко.

Губернатор Ростовской области даже перестроил свое расписание, чтобы в этот день быть на рабочем месте. "Первоначально на это время у Василия Юрьевича (Голубева) были запланированы мероприятия, но когда стало известно о прямой линии, он их отодвинул, чтобы иметь возможность лично ее посмотреть", - сказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова. Она добавила, что губернатор готов оперативно реагировать на возможные вопросы.

Главы Кузбасса, Хакасии и Карелии Сергей Цивилев, Валентин Коновалов и Артур Парфенчиков, губернаторы Пермского края и Орловской, Пензенской и Архангельской областей Максим Решетников, Андрей Клычков, Иван Белозерцев, Игорь Орлов будут смотреть прямой эфир и при необходимости ответят на вопросы, сообщили в пресс-службах. Это же будут готовы сделать глава Красноярского края Александр Усс и руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров.

В администрации Волгоградской области, на губернатора которой Андрея Бочарова, как сообщило следствие, готовилось покушение, подтвердили готовность выйти на связь во время прямой линии с президентом. Временно исполняющие обязанности губернаторов Астраханской, Курской, Мурманской, Челябинской областей Игорь Бабушкин, Роман Старовойт, Андрей Чибис и Алексей Текслер, а также врио главы Забайкальского края Александр Осипов также будут смотреть прямую линию, чтобы ответить на вопросы, если они возникнут.

Губернатор Кировской области среди тех, кто не сможет выйти на связь в онлайн-режиме. "Губернатор Кировской области Игорь Васильев будет смотреть прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможно, в этот день он будет находиться в служебной командировке, поэтому принять участие в прямом включении не сможет. В этом случае на вопросы ответит председатель правительства, либо первый зампред", - рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.

А глава Чечни Рамзан Кадыров не пропустит прямую линию и будет внимательно следить за ее ходом. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Альви Каримов, главы министерств, ведомств, районов Чечни будут находиться на рабочих местах на связи с главой республики.