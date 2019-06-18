В Кремле рассказали о кибератаках из-за рубежа перед "Прямой линией-2018"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о мощнейших кибератаках из-за рубежа перед прошлой прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным.
"За несколько дней до прошлой прямой линии и прямая линия, и два крупнейших телеканала были подвергнуты мощнейшей DDoS-атаке, источники которой за рубежом. Вот, я могу констатировать этот факт. Таких проявлений много, и это не новая практика. Новое в этой истории заключается в том, что впервые информация об этом начинает просачиваться в Соединенных Штатах Америки - это новое в этой истории", - сказал Песков журналистам.
В понедельник источник в руководстве одного из российских силовых ведомств заявил, что в РФ фиксируют попытки спецслужб США проводить кибератаки в отношении систем управления российской инфраструктуры. По его словам, иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой - речь идёт, прежде всего, о транспорте, банковской сфере и энергетикеВ Кремле рассказали о мощнейших кибератаках из-за рубежа перед прошлой "прямой линией" с Путиным.