В Кремле рассказали о кибератаках из-за рубежа перед "Прямой линией-2018"

"За несколько дней до прошлой прямой линии и прямая линия, и два крупнейших телеканала были подвергнуты мощнейшей DDoS-атаке, источники которой за рубежом. Вот, я могу констатировать этот факт. Таких проявлений много, и это не новая практика. Новое в этой истории заключается в том, что впервые информация об этом начинает просачиваться в Соединенных Штатах Америки - это новое в этой истории", - сказал Песков журналистам.