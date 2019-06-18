Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T12:18Z
https://ria.ru/20190618/1555661154.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Кремле рассказали о кибератаках из-за рубежа перед "Прямой линией-2018"

Вчера, 12:17
407
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о мощнейших кибератаках из-за рубежа перед прошлой прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным.
"За несколько дней до прошлой прямой линии и прямая линия, и два крупнейших телеканала были подвергнуты мощнейшей DDoS-атаке, источники которой за рубежом. Вот, я могу констатировать этот факт. Таких проявлений много, и это не новая практика. Новое в этой истории заключается в том, что впервые информация об этом начинает просачиваться в Соединенных Штатах Америки - это новое в этой истории", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:20
Путин сможет связаться с министрами в ходе "Прямой линии", заявил Песков
В понедельник источник в руководстве одного из российских силовых ведомств заявил, что в РФ фиксируют попытки спецслужб США проводить кибератаки в отношении систем управления российской инфраструктуры. По его словам, иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой - речь идёт, прежде всего, о транспорте, банковской сфере и энергетикеВ Кремле рассказали о мощнейших кибератаках из-за рубежа перед прошлой "прямой линией" с Путиным.
3720114
Обсудить 0
Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал разработку новой теории ведения войн основной задачей
РИА
Новости
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
В Кремле отметили сходство позиций Порошенко и Зеленского
Московский Кремль
В Кремле ответили на слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин сможет связаться с министрами в ходе "Прямой линии", заявил Песков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Рябков: Россия "держит порох сухим" на случай дестабилизации со стороны США
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности
Шойгу отметил преимущества новых российских систем разведки
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время подписания Меморандума по вопросам консультационного взаимодействия между МИД России и Никарагуа. 8 мая 2018
Рябков: Россия предостерегала США от нагнетания на Ближнем Востоке
Программирование
В СВР рассказали о планах Запада по кибератакам на Россию
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
В Кремле не видели видеообращение редакции издания "Черновик" к Путину
Президент РФ Владимир Путин
Путин вторник и среду планирует посвятить подготовке к "Прямой линии"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Рябков назвал условие возвращения России к ДРСМД
Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
Лента новостейМолния